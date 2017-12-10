Ердоган назвав Ізраїль "державою-терористом"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Крім того, Ердоган розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

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За його словами, поліція Ізраїлю діяла невідповідно при застосуванні сили щодо палестинських протестувальників. Ердоган назвав Ізраїль "окупаційною країною та державою-терористом".

"Палестина пригноблюється і є жертвою. Ізраїль - це абсолютно окупаційна держава. Ізраїль ніколи не визнавав жодних рішень, прийнятих щодо цього, особливо рішень Організації Об'єднаних Націй", - заявив Ердоган.

Він також показав кілька мап, що показують, як Ізраїль розширив свої кордони, окуповуючи палестинські території з 1947 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Прем'єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Водночас у Європейському Союзі, а також генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.

У МЗС України заявили, що виступають за дотримання норм міжнародного права в питанні про статус Єрусалима й закликали світове співтовариство до відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.