Рішення по Єрусалиму: постпред США в ООН назвала Трампа "єдиним, у кого вистачило сміливості"

Визнання Єрусалиму президентом Дональдом Трампом в якості столиці Ізраїлю і перенесення туди американського посольства - «правильний вчинок», - заявила постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі. Про це повідомляє телеканал CBS, передає РБК.

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За її словами, Трамп виявився єдиним, у кого вистачило сміливості» зробити те, про що «люди просили 22 роки». «Це правильний вчинок, тому що це реальність. Єрусалим - столиця Ізраїлю», - сказала вона.

Вона схвалила перенесення американського посольства в Єрусалим, бо там знаходяться ізраїльський прем'єр-міністр, парламент і Верховний суд. «Нашому посольству логічно бути там», — підкреслила Хейлі.

У висновку вона похвалила рішучість Трампа і закликала до продовження переговорів Ізраїля і Палестини, а попередні спроби домовитися назвала «дешевими». «Це анітрохи не привело нас до миру», — сказала Хейлі про переговорний процес за останні 22 роки.

Закон про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, і про визнання його столицею Ізраїлю був прийнятий ще в 1995 році. Однак у документі зазначалося, що президент кожні півроку може відкладати його вступ у силу. Цією опцією користувалися всі попередники Трампа на посаді президента.

Як повідомляв УНІАН, у результаті зіткнень в ході акцій протесту палестинців у Ізраїлі постраждало понад тисяча людей.