На фоні критики Тіллерсон обговорить зі співробітниками реорганізацію Держдепартаменту

Держсекретар США Рекс Тіллерсон сьогодні зустрічається з співробітниками Держдепартаменту на тлі скептицизму з приводу планованої ним реорганізації відомства, яка ускладнилася через його недавні неточні висловлювання про Держдепартамент. Про це повідомили близько десяти нинішніх і колишніх чиновників, передає Голос Америки.

Читайте такожДерждеп США пояснив затримку в підготовці нових санкцій проти РосіїТіллерсон, який став об'єктом спекуляцій у ЗМІ з приводу того, як довго він буде залишатися на посаді, схоже, опинився під вогнем критики як з боку Білого дому, так і з боку власних співробітників, незадоволених його готовністю провести 30-відсоткові скорочення відомства і заплановану реорганізацію.

Тіллерсон допустив помилки у заявах про високопоставлених дипломатів під час відповідей на запитання після його виступу 28 листопада, плутаючись у їх посадах і віці відходу у відставку.

«Це одна з багатьох речей, які показують, що у адміністрації в цілому відсутнє фундаментальне розуміння, що може зробити дипломатія і як вона працює», – заявив колишній представник Держдепартаменту і екс-помічник держсекретаря з Південної і Центральної Азії Річард Баучер.

Баучер, один з шести опитаних колишніх дипломатів, заявив, що помилки Тіллерсона показують, що співробітники його апарату не проводять достатньо широких консультацій і самі не розуміють проблеми досить глибоко, щоб добре інформувати його.

Баучер, який працював прес-секретарем при п'яти держсекретарях, говорить, що в його дні Держдепартамент «докладав величезних зусиль, щоб уникнути помилок», але коли це все-таки відбувалося, то намагався виправити їх «помітно, публічно і швидко».

Виступаючи у вашингтонському дослідному Центрі Вудро Вільсона 28 листопада, Тіллерсон неодноразово називав кількох американських дипломатів, що володіють вищим рангом «кар'єрного посла», «кар'єрними дипломатами», замість того щоб використовувати правильний титул.

Він також сказав, що чотири володарі цього титулу, покинули службу в цьому році, досягши віку 65 років, пішли у відставку. Насправді, одному з них було 55 років, а іншому 61 рік на момент виходу у відставку. З двох, що залишилися одному було 67 років, а іншому 65, але жоден з них не був зобов'язаний йти у відставку, оскільки вони були призначені на свої посади рішеннями президента.

Відповідаючи на питання про ці заяви, представник Держдепартаменту не став відстоювати їхню точність, але зауважив, що Тіллерсон реагував на повідомлення преси, з яких випливало, що співробітники в масовому порядку йдуть з відомства.

«Держсекретар говорив у загальних словах, реагуючи на заяви про те, що люди звільняються пачками. Це просто не так, і цифри це підтверджують», – сказав представник Держдепартаменту.

Дипломати і члени Конгресу критикують Тіллерсона за його управлінський стиль і невизначеність у питанні про те, чого він хоче досягти в результаті реорганізації.

Високопоставлений чиновник, який відповідає за реорганізацію, звільнився в листопаді, провівши на цій посаді менше чотирьох місяців.

«Люди вважають, що Тіллерсон не особливо розбирається у справі, – сказав на умовах анонімності співробітник Держдепартаменту, один з шести опитаних. – Це сигналізує про те, що він не розуміє нюанси».