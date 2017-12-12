Скасовані рейси й хаос на дорогах: Європа страждає від потужних снігопадів (відео)

Скасовані рейси й хаос на дорогах: Європа страждає від потужних снігопадів. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Погодні примхи відчули на собі й подорожувальники в Бельгії скасовані або затримані десятки рейсів. Через сніг нікуди не полетіли і літаки в Нідерландах. У Німеччині на ковзанки перетворилися дороги, фіксують численні аварії.