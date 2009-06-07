Західні лідери відзначили 65-ту річницю висадки в Нормандії

Західні лідери разом з ветеранами Другої світової війни відзначили 65-ту річницю дня "Д" - висадки союзних військ в Нормандії, повідомляє Sky News.

Пам`ятну службу на військовому кладовищі у Франції відвідали британський прем`єр Гордон БРАУН, принц Уельський ЧАРЛЬЗ, прем`єр Канади Стівен ХАРПЕР, президент США Барак ОБАМА і його французький колега Ніколя САРКОЗІ.

Служба відбулася в суботу на кладовищі в селищі Кольвіль-сюр-Мер, де поховані полеглі американські військовослужбовці. У своєму виступі президент Б.ОБАМА назвав успіх висадки, в якій взяли участь американці, британці і канадці, "неймовірним" і пояснив його тим, що мета союзників - розгром націонал-соціалістичної Німеччини - мала "планетарний" характер. Висадка союзницьких військ у Нормандії в 1944 р. змінила хід історії XX сторіччя, заявив президент США на церемонії. "Ми не маємо права забути, що завдяки хоробрості і самовідданості тих, хто брав участь в Нормандській операції, хід історії цілого сторіччя був змінений".

Урочистому заходу передував скандал: уряд Н.САРКОЗІ не запросив на церемонію королеву ЄЛИЗАВЕТУ, і французів звинуватили в прагненні зменшити заслуги британських і канадських солдатів. Щоб залагодити конфлікт, запрошення терміново було надіслано спадкоємцю престолу Великобританії - принцу ЧАРЛЬЗУ.