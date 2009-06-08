Росія висилає фінського дипломата, який вивіз із країни дитину, право виховувати яку оспорюють батько, громадянин Фінляндії, і мати, громадянка Росії.

Як передає радіо «Свобода», співробітник фінського консульства в Петербурзі Симо ПІЄТІЛЯЙНЕН оголошений персоною нон-грата. Посол Фінляндії Матті АНТТОНЕН був викликаний в Міністерство закордонних справ Росії, де його поінформували про це.

Навесні цього року 6-річний Антон САЛОНЕН опинився в центрі міжнародного скандалу - його батько Пааво САЛОНЕН за допомогою А.ПІЄТІЛЯЙНЕНА вивіз хлопчика з Росії без згоди матері. Батько заявив, що його дитині незаконно оформлено російське громадянство.

У Росії проти П.САЛОНЕНА порушено кримінальну справу за звинуваченням у викраденні дитини.