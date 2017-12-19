Момент падіння пасажирського літака в Росії потрапив на відео
12:38, 19 грудня 2017Світ
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За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинуло чотири людини.
Відомості про кількість загиблих і постраждалих уточнюються / Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
У російському аеропорту літак Ан-2, на борту якого перебувало 13 пасажирів впав при зльоті. Відео моменту падіння опублікував ресурс Mash.
За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинуло чотири людини. Відомості про кількість загиблих і постраждалих уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, при падінні літака в Росії загинуло чотири людини, серед яких 5-річна дитина.
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