Момент падіння пасажирського літака в Росії потрапив на відео

12:38, 19 грудня 2017
Світ
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За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинуло чотири людини.

Фото : НАО24 / Антон Тайбарей

У російському аеропорту літак Ан-2, на борту якого перебувало 13 пасажирів впав при зльоті. Відео моменту падіння опублікував ресурс Mash.

За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинуло чотири людини. Відомості про кількість загиблих і постраждалих уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, при падінні літака в Росії загинуло чотири людини, серед яких 5-річна дитина.

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Теги: #авіакатастрофа у Росії