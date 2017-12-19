Момент падіння пасажирського літака в Росії потрапив на відео

У російському аеропорту літак Ан-2, на борту якого перебувало 13 пасажирів впав при зльоті. Відео моменту падіння опублікував ресурс Mash.

За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинуло чотири людини. Відомості про кількість загиблих і постраждалих уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, при падінні літака в Росії загинуло чотири людини, серед яких 5-річна дитина.