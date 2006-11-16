Помер відомий соціолог Юрій Левада (фото)

У Москві помер відомий російський соціолог Юрій Левада, що очолював компанію "Левада-центр", повідомляє "Газета.Ру".

Як повідомили в центрі, Леваді стало зле через серце просто на роботі, а швидка, яка їхала 40 хвилин, не змогла його врятувати.

Компанія "Левада-Центр", яку створив і очолив науковець, є однією з найбільш авторитетних в Росії соціологічних служб.

Юрій Олександрович Левада народився 1930 року в місті Вінниця Української РСР. У 1952 році закінчив філософський факультет Московського державного університету. 1966-го захистив докторську дисертацію, присвячену соціологічним проблемам релігії.

У 1956—1988 роках Левада працював у наукових інститутах АН СРСР. У 1960-і читав лекції з соціології на факультеті журналістики МДУ, проте був знятий з цієї роботи "за ідеологічні помилки в лекціях".

З 1988 по 1992 роки учений працював керівником відділу теоретичних досліджень Всеросійського центру вивчення громадської думки, відомого під російською абревіатурою ВЦИОМ, під керівництвом Тетяни Заславської. У 1992 році очолив цю організацію.

Після того, як 6 серпня 2003 року Міністерство майнових відносин РФ ухвалило рішення про перетворення ФГУП ВЦИОМ на ВАТ "Всеросійський центр вивчення громадської думки", всі співробітники ВЦИОМ перейшли на роботу до Аналітичної служби центру (ВЦИОМ-А), яку очолив Юрій Левада.

У березні 2004 компанія була перейменована в Аналітичний Центр Юрія Левади ("Левада-Центр").

Лента.ру