У Південній Кореї сталася пожежа у 8-поверховому спортклубі: загинули 23 людини (відео)
18:20, 21 грудня 2017Світ
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Вигоріли всі вісім поверхів будівлі, ще 24 людини госпіталізовані з різними ступенями опіків та отруєнь.
У південно-корейському місті Чечхон палав восьмиповерховий спортивний клуб
У Південній Кореї сталася масштабна пожежа у 8-поверховому спортклубі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Відзначається, що загинули щонайменше 23 людини. Ще 24 людини госпіталізовані з різними ступенями опіків та отруєнь чадним газом.
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Незважаючи на спроби майже півтисячі пожежників, погасити вогонь вдалося лише через кілька годин. Вигоріли всі вісім поверхів будівлі.
Раніше повідомлялося, що пожежа в п'ятизірковому готелі Батумі забрала життя 12 людей.
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