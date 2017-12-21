У Південній Кореї сталася пожежа у 8-поверховому спортклубі: загинули 23 людини (відео)

У Південній Кореї сталася масштабна пожежа у 8-поверховому спортклубі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що загинули щонайменше 23 людини. Ще 24 людини госпіталізовані з різними ступенями опіків та отруєнь чадним газом.

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Незважаючи на спроби майже півтисячі пожежників, погасити вогонь вдалося лише через кілька годин. Вигоріли всі вісім поверхів будівлі.

Раніше повідомлялося, що пожежа в п'ятизірковому готелі Батумі забрала життя 12 людей.