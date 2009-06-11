Єврокомісія розробила проект Стратегії для Балтійського регіону

Європейська комісія розробила проект Стратегії розвитку регіону Балтійського моря.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту, а також План дій були затверджені на засіданні Єврокомісії.

“Європейська стратегія для регіону Балтійського моря є значним кроком і знаменує собою новий підхід до співпраці в ЄС”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХЮБНЕР.

Стратегія передбачає спільні дії за чотирма основними напрямками: покращення співпраці в області очищення стоків води, сприяння інноваціям в малому та середньому бізнесі усіх восьми країн-членів ЄС, що мають виходи до Балтійського моря, покращення транспортних зв’язків та посилення координації при реагуванні на нещасні випадки та стихійні катастрофи.

Серед конкретних проектів, які мають бути реалізованими до 2013 року - поєднання електромереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі, будівництво залізничної лінії від Варшави до Таллінну, яка б давала можливість розвивати швидкість у 120 кілометрів на годину, створення спільної системи нагляду за забрудненням моря та інші.

Загалом з 2007 по 2013 роки регіон Балтійського моря отримає понад 50 млрд. євро інвестиційної підтримки в рамках Європейської політики схожості та інші європейські фонди.