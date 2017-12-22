Прем'єр Іспанії пообіцяв сісти за стіл переговорів з прихильниками незалежності Каталонії, що перемогли на виборах (відео)

Прем'єр-міністр Іспанії Маріно Рахой готовий до переговорів з новим урядом Каталонії. Про це він заявив на прес-конференції. Рахой підкреслив, що діалог повинен відбуватися в рамках закону і з спробами порушити Конституцію він не має наміру миритися, передає Радіо Свобода.

Напередодні у Каталонії пройшли дострокові регіональні вибори. На них перемогли прихильники незалежності автономії. Голосування призначили після того, як регіон оголосив про відокремлення від Іспанії за підсумками місцевого референдуму. У відповідь Мадрид запровадив у Каталонії пряме правління і відправив місцевий уряд у відставку.

Після виборів колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон закликав іспанську владу сісти за стіл переговорів. Політик готовий зустрітися з прем'єр-міністром у будь-якій країні Євросоюзу, крім Іспанії. За словами Пучдемона, для повернення на батьківщину йому потрібні гарантії, що він може зайняти пост глави нового каталонського уряду.