Прем'єр Іспанії пообіцяв сісти за стіл переговорів з прихильниками незалежності Каталонії, що перемогли на виборах (відео)

19:00, 22 грудня 2017
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Рахой підкреслив, що діалог повинен відбуватися в рамках закону і з спробами порушити Конституцію він не має наміру миритися.

Марино Рахой / REUTERS

Прем'єр-міністр Іспанії Маріно Рахой готовий до переговорів з новим урядом Каталонії. Про це він заявив на прес-конференції. Рахой підкреслив, що діалог повинен відбуватися в рамках закону і з спробами порушити Конституцію він не має наміру миритися, передає Радіо Свобода.

Напередодні у Каталонії пройшли дострокові регіональні вибори. На них перемогли прихильники незалежності автономії. Голосування призначили після того, як регіон оголосив про відокремлення від Іспанії за підсумками місцевого референдуму. У відповідь Мадрид запровадив у Каталонії пряме правління і відправив місцевий уряд у відставку.

Після виборів колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон закликав іспанську владу сісти за стіл переговорів. Політик готовий зустрітися з прем'єр-міністром у будь-якій країні Євросоюзу, крім Іспанії. За словами Пучдемона, для повернення на батьківщину йому потрібні гарантії, що він може зайняти пост глави нового каталонського уряду.

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