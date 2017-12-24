НАТО непокоїть висока активність російських субмарин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловлює занепокоєння зростанням активності російських підводних човнів у Середземному морі та в Атлантичному океані. Про це йдеться у матеріалі на сайті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) у суботу, 23 грудня, як повідомляє DW.

"Росія масивно інвестувала у свій флот, зокрема у підводні човни. З 2014 року вони випустили 13 нових субмарин. Активність російських субмарин нині на найвищому рівні з часів холодної війни", - цитує видання слова генсека НАТО.

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Столтенберг наголосив, що Альянсу потрібні безпечні морські шляхи, щоб бути спроможним транспортувати війська та обладнання. У зв'язку з цим він сказав про плани створення командного штабу НАТО, що відповідатиме за діяльність Альянсу в Атлантиці, а також за логістику в Європі, що має гарантувати транспортування персоналу та матеріалів у разі ескалації конфлікту з Росією.

Рішення про організацію та розташування структур мають ухвалити в 2018 році, йдеться на сайті FAZ. За словами Столтенберга, після завершення "холодної війни" в НАТО послабилася здатність у сфері протидії підводним човнам, відбувалося менше відповідних навчань.