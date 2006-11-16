Десятки тисяч комуністів протестують проти страти Хусейна

В індійському місті Калькутта, столиці штату Західна Бенгалія, десятки тисяч комуністів взяли участь в марші протесту проти смертного вироку Саддаму Хусейнові.

Демонстранти пройшли маршем через центральну частину Калькутти, скандуючи: "Повісити Буша і Блера, звільнити Саддама!" Крім того, вони спалили портрет президента США, передає агентство Рейтер.

"Вони змінили суддю і повністю фальсифікували процес", - сказав лідер комуністів Біман Боус (Biman Bose), коментуючи судовий процес над Саддамом Хусейном.

Західна Бенгалія - штат, керований комуністами. Ліві партії, що набрали рекордну кількість голосів на парламентських виборах 2004 року, і раніше активно виступали проти американської зовнішньої політики, зокрема, проти військових кампаній США в Афганістані і Іраку, зазначає агентство.

Хусейна і ще двох його соратників 5 листопада 2006 року іракський суд засудив до страти через повішення у справі про масову розправу над шиїтами села Ад-Дуджейль в 1982 році.

РІА "Новости"