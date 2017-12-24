У Туреччині у справі про держпереворот звільнили ще майже 3 тисячі держслужбовців

В Туреччині відбулися нові масові звільнення у відповідності з новою урядовою постановою, прийнятою в рамках надзвичайного стану.

Як повідомляє Hurriyet, документ був опублікований сьогодні.

Таким чином, з турецьких збройних сил були звільнені 637 осіб, у тому числі з сухопутних військ – 155, з ВМС – 155, з ВВС – 327.

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Крім того, звільнення торкнулися працівників жандармерії, поліції, берегової охорони та інших держорганів. Усього під звільнення потрапили 2756 людей.

У той же час, нова постанова відновила у правах 115 раніше звільнених осіб.

Як повідомляв УНІАН, після провальної спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року в країні оголошено надзвичайний стан, який триває й досі. Під час дії режиму надзвичайного стану заарештовано майже 50 тисяч осіб, яких підозрюють у зв'язках із рухом Гюлена. Понад 150 тисяч звільнені з державної служби або позбавлені військових звань.

Критики режиму Реджепа Таїпа Ердогана неодноразово заявляли, що уряд лише прикривається пошуком терористів, а насправді веде розправу із опозицією. Туреччина наголошує, що масштаби чисток виправдані тими загрозами, які постають перед державою.