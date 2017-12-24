У США поліція під час затримання застрелила шестирічну дитину

У місті Сан-Антоніо, що в Техасі, поліцейський випадково застрелив шестирічного хлопчика Кемерона Прескотта. Про це повідомляє The Telegraph.

Поліцейські гналися за 30-річною Амандою Джонс, яка спробувала сховатися в трейлері. У цей час там знаходилася дитина.

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За словами шерифа Хав'єра Салазара, вийшовши на ганок, злочинниця відкрила вогонь.

Поліція відкрила вогонь у відповідь і застрелила її, проте одна з куль пробила стінку трейлера і потрапила в дитину. Він помер по дорозі в лікарню.

Чотири поліцейських, які брали участь у перестрілці, на даний момент відсторонені від роботи. Ведеться службове розслідування.

Раніше УНІАН повідомляв, що в американському штаті Джорджія поліцейські застрелили 21-річного студента Скаута Шульца після того, як він відмовився кинути ножа.