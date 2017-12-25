Ізраїль і США переконали ще одну країну перенести посольство в Єрусалим

Президент Гватемали Джиммі Моралес дав інструкції МЗС країни перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Таким чином, Гватемала стала єдиною державою, яка прийняла рішення, аналогічне рішенню Дональда Трампа, повідомляє РБК.

У своєму Facebook Моралес заявив, що прийняв таке рішення після бесіди з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

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Декількома днями раніше уряд Гватемали привітав рішення Трампа, незважаючи на те, що перенесення американського посольства в Єрусалим викликало жорстку критику у більшості країн світу і привело до нових безладів на Близькому Сході. Більш того, представник Гватемали в ООН не підтримав резолюцію, яка засуджує дії США.

Як зазначає агентство Reuters, рішення гватемальського уряду пояснюється і погрозами Трампа урізати фінансову допомогу країнам, які підтримали резолюцію ООН.

Крім Гватемали проти резолюції проголосували США, Ізраїль, Гондурас, Науру, Маршаллові острови, Мікронезія, Того і Палау.