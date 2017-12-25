У Томську втілили у життя слова Путіна: по місту "бігали десятки Саакашвілі"

В центрі Томська 24 грудня група людей в масках Михайла Саакашвілі влаштувала акцію у відповідь на одне з висловлювань Володимира Путіна. Говорячи про акції опозиції на своїй недавній прес-конференції, Путін сказав: "Уже ставили тут питання про Україну. Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки таких Саакашвілі. Ось ті, кого ви назвали, - це Саакашвілі в російському виданні. І ви хочете, щоб такі Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні? ".

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Як повідомляє Радіо Свобода, акцію в Томську організував член арт-групи "Сну-Сну" Олександр Колпаков. В акції взяли участь шість чоловік.

"Цією акцією ми хочемо продемонструвати абсурд дивовижних розумових конструкцій, які виникають у нашого нацлідера у голові. Його заяви про те, що "нам не треба, щоб у нас на вулицях бігали Саакашвілі", - це чудовий приклад архаїчної свідомості, схильність лідера проектувати свої власні страхи в публічну площину. Все б нічого, але нам доводиться з цим всім жити", - сказав Колпаков.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі пояснив, чому Путін порівнює його з Навальним.