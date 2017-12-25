Ще одного учасника Beatles посвятять у сан лицаря

Рінго Старр отримав запрошення до Букінгемського палацу, де його повинні присвятити в сан лицаря. Як і інший учасник Beatles Пол Маккартні, він отримає право приєднати слово «сер» до свого імені, передає РБК.

Як повідомляє газета The Sun, формально про присвячення 77-річного Рінго Старра буде оголошено на цьому тижні, проте лист барабанщик Beatles отримав ще кілька тижнів тому.

За словами близького друга сім'ї музиканта, для нього ця новина стала «громом серед ясного неба», але сам він сильно натхнений цим фактом.

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Джерело газети повідомило, що надання Рінго Старрe лицарського звання стане визнанням того вкладу, який The Beatles внесли у розвиток музики. «Шкода, що не вдасться так само відзначити Джона Леннона і Джорджа Харрісона», - заявив він. Пол Маккартні був посвячений у лицарі в 1997 році.

Рінго Старр, якого насправді звати Річард Старкі, не отримав освіти, але зате навчився грати на барабанах, і тепер є володарем статків у 300 мільйонів фунтів стерлінгів. До Beatles він приєднався в 1962 році, замінивши в групі Піта Беста.

Як зазначає видання, Старр не створив стільки пісень, скільки решта учасників групи, але зате придумав вираз Hard Day's Night (Вечір важкого дня).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно викрадені в США щоденники Джона Леннона через 10 років знайшли в Берліні.