У Туреччині чоловік, який захотів обійняти Ердогана, спричинив паніку (відео)

Чоловік, який раптово вискочив на сцену під час виступу турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана у провінції Ширнак, спровокував паніку. Курйозний інцидент трапився 24 грудня, повідомляє видання Hurriyet Daily News.

Читайте також"Куняв на конференції": на Заході прокоментували візит Ердогана до України (відео)Президент країни був на сцені, вітаючи публіку, коли один із присутніх несподівано вистрибнув до нього і намагався його обійняти. Охоронці Ердогана миттєво зреагували і відштовхнули чоловіка, який зумів трохи протягнути Ердогана за собою.

З відео, яке поширюють турецькі ЗМІ, видно, що Ердоган не очікував на такого розвитку подій, оскільки виглядав дещо розгубленим.

Чоловік, якого звуть Хусейн Демірджан, розповів, що його єдиною метою було обійняти президента. "Але я думаю, що мене неправильно зрозуміли", - прокоментував він.

Охоронці Ердогана зняли Демірджана зі сцени. Його помістили під варту, але потім відпустили.