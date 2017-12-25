У Москві внаслідок наїзду автобуса на людей загинуло щонайменше п'ять осіб

У Москві рейсовий автобус протаранив натовп людей у підземному переході біля станції метро.

Читайте такожУ мережі з'явився запис наїзду автобуса на натовп людей у Москві (відео)Як повідомляє "РИА Новости", представники екстрених служб заявили, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще 15 постраждали.

Попередньо розглядаються дві версії аварії - автобус міг підрізати легковий автомобіль або у нього відмовили гальма.

У свою чергу, джерело в правоохоронних органах стверджує, що водій автобуса не впорався з управлінням, а версія умисного наїзду не розглядається.