У Москві внаслідок наїзду автобуса на людей загинуло щонайменше п'ять осіб
15:41, 25 грудня 2017Світ
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Крім цбого, ще 15 людей отримали травми. Наразі про їхній стан інформації не надходило.
Версія умисного наїзду на людей не розглядається \ Twitter
У Москві рейсовий автобус протаранив натовп людей у підземному переході біля станції метро.
Читайте такожУ мережі з'явився запис наїзду автобуса на натовп людей у Москві (відео)Як повідомляє "РИА Новости", представники екстрених служб заявили, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще 15 постраждали.
Попередньо розглядаються дві версії аварії - автобус міг підрізати легковий автомобіль або у нього відмовили гальма.
У свою чергу, джерело в правоохоронних органах стверджує, що водій автобуса не впорався з управлінням, а версія умисного наїзду не розглядається.
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