Озвучили версії наїзду автобуса у натовп людей у Москві
15:06, 25 грудня 2017Інциденти
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Згідно з першою версією, автобус міг «підрізати» інший автомобіль. Друга - у нього могли відмовити гальма.
Озвучені кілька версій наїзду / Twitter
В даний час розглядаються дві можливі версії зіткнення автобуса у натовп пішоходів біля станції метро «Слов'янський бульвар» в Москві.
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на джерело. Згідно з першою версією, автобус міг «підрізати» інший автомобіль. Другою,- у нього могли відмовити гальма. Раніше повідомлялося, що жертвами стали 5 осіб.
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