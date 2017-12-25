Озвучили версії наїзду автобуса у натовп людей у Москві

15:06, 25 грудня 2017
Інциденти
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Згідно з першою версією, автобус міг «підрізати» інший автомобіль. Друга - у нього могли відмовити гальма.

Озвучені кілька версій наїзду / Twitter

В даний час розглядаються дві можливі версії зіткнення автобуса у натовп пішоходів біля станції метро «Слов'янський бульвар» в Москві.

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на джерело. Згідно з першою версією, автобус міг «підрізати» інший автомобіль. Другою,- у нього могли відмовити гальма. Раніше повідомлялося, що жертвами стали 5 осіб.

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Теги: #наїзд авто на людей