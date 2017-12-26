У Флориді серфінгісти відсвяткували Різдво верхи на океанських хвилях (відео)

Серфінгісти у червоних костюмах спробували поставити рекорд Гіннесса, але підвела погода. Тож замість підкорення хвиль, усім довелося показували гімнастичні трюки.

Читайте такожУ Мексиці проходить чемпіонат світу із серфінгу (фоторепортаж)

І звісно, вже ні про який рекорд не йшлося. Але вони раді тим, що зібрали понад 35 тисяч доларів доброчинних внесків, які віддадуть Центру допомоги хворим на рак та музею серфінгу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Пуерто-Рико винайшли електромоторну дошку для серфінгу, яка літає над водою.