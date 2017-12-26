У Північному морі британський корабель простежив за російським фрегатом

Британський фрегат HMS St Albans супроводжував російський фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков», коли він перебував у територіальних водах Великобританії. Про це повідомили в Міністерстві оборони королівства, передає РБК.

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Як наголошується у повідомленні, британський фрегат відплив з місця свого базування 23 грудня, щоб відстежити російський корабель, коли він буде рухатися по Північному морю. HMS St Albans буде спостерігати за «Адміралом Горшковим» протягом 26 листопада, і повернеться пізно ввечері в док.

У міністерстві Великобританії відзначили, що останнім часом російська активність близько королівства зросла. У відомстві розповіли, що ще один британський військовий корабель HMS Tyne буде викликаний, щоб супроводити російський корабель-розвідник, коли він буде рухатися по Північному морю і через Ла-Манш. Крім того, вертоліт був спрямований, щоб відстежувати пересування інших російських військових кораблів.

У травні видання The Telegraph з посиланням на командира британського корабля Somerset Тіма Беррі повідомляло, що він супроводжував російську субмарину «Краснодар» через Ла-Манш. Тоді він пояснив, що супровід іноземних кораблів є плановим заходом для захисту Великобританії. Видання зазначило, що ВМФ Британії регулярно супроводжує російські кораблі через канал.

«Адмірал Горшков» — фрегат з керованою ракетною зброєю. На даний момент він знаходиться на державних випробуваннях. Він був спущений на воду 29 жовтня 2010 року. Його довжина — 135 м, водотоннажність — 4,5 тис. тонн, ширина — 16 м. Фрегат може розвивати швидкість до 30 вузлів і перебувати в автономному плаванні 30 діб.