Не дочекалися: у столиці Казахстану буквально запалили новорічну ялинку (відео)
19:47, 26 грудня 2017Світ
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Рятувальники боролися із полум'ям аж півтори години.
Мешканці Астани підпалили святкову ялинку. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожБританські вчені створили "ялинку" зі стовбурових клітин (фото)Мешканці Астани так і не дочекалися, поки на святковій ялинці місцева влада офіційно увімкне ліхтарі. За тиждень до Нового року, без жодного дозволу, тамтешнє головне вічнозелене дерево спалахнуло у прямому розумінні того слова. Рятувальники боролися із полум'ям аж півтори години.
Як повідомляв УНІАН, у Бейруті встановили "ялинку" з бананів.
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