Не дочекалися: у столиці Казахстану буквально запалили новорічну ялинку (відео)

Мешканці Астани підпалили святкову ялинку. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожБританські вчені створили "ялинку" зі стовбурових клітин (фото)Мешканці Астани так і не дочекалися, поки на святковій ялинці місцева влада офіційно увімкне ліхтарі. За тиждень до Нового року, без жодного дозволу, тамтешнє головне вічнозелене дерево спалахнуло у прямому розумінні того слова. Рятувальники боролися із полум'ям аж півтори години.

Як повідомляв УНІАН, у Бейруті встановили "ялинку" з бананів.