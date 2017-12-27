За інформацію про 13 викрадених у США шедеврів, які шукають уже 27 років, пообіцяли $10 мільйонів (відео)
01:50, 27 грудня 2017Світ
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Зухвалу крадіжку 13 світових шедеврів розслідували впродовж 27 років, однак, куди ж поділися полотна, досі загадка.
Музей Бостона готовий викласти 10 мільйонів доларів за інформацію про викрадені картини. Ще у 90 роках двоє чоловіків поцупили 13 світових шедеврів. Серед них – полотна Рембрандта, Мане, Дега та Вермера.
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Загальна вартість зниклих картин - півмільярда доларів. Зухвалу крадіжку ФБР розслідувало впродовж 27 років. Однак, куди ж поділися відомі полотна, досі загадка.
Як повідомляв УНІАН, у березні дві викрадені 14 років тому картини Ван Гога повернули до музею в Амстердамі.
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