Буш-старший відзначив 85-річний ювілей стрибком з парашутом

Екс-президент США Джордж БУШ-старший, відзначивши у п`ятницю свій 85-річний ювілей стрибком з парашутом, пообіцяв зробити те саме на 90-річчя.

"Було прекрасно провести цей день в повітрі", - сказав він журналістам одразу після м`якого приземлення на галявині перед єпископальною церквою Святої Анни в Кеннебанкпорті (штат Мен). У цьому містечку на березі Атлантичного океану розташований старий маєток БУШІВ, повідомляє NEWSru.

За словами колишнього глави Білого дому, він зважився стрибнути з літака з висоти 3,5 км з двох причин: знов пережити приємне збудження від вільного падіння (зі швидкістю понад 160 км на годину) і показати, що й немолоді можуть залишатися активними й одержувати задоволення від життя.

41-й президент США з міркувань безпеки здійснив не самостійний стрибок, а в "тандемі" - у зв`язці з армійським парашутистом сержантом Майком ЕЛЛІОТТОМ.

Усе велике сімейство БУШІВ спостерігало за стрибком. До церкви Святої Анни приїхали дружина, двоє братів і сестра ювіляра, всі п`ятеро його дітей, включаючи 43-го президента Джорджа БУША-молодшого, 15 онуків.

У 1997 році Дж.БУШ-старший - йому тоді було 73 роки - здивував весь світ, здійснивши свій другий стрибок у житті з парашутом. Уперше йому довелося це зробити в 1945 році, коли літак-торпедоносець, на якому він воював, потрапив під вогонь японських зеніток поблизу одного з островів в Тихому океані.

Під куполом парашута екс-президент відзначив також свої 75-річчя і 80-річчя.