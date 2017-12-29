Вибори президента Ліберії виграв відомий футболіст

У другому турі виборів президента Ліберії переміг 51-річний Джордж Веа - колишній футболіст, єдиний африканець, який виграв нагороду «Золотий м'яч», повідомляє Meduza.

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Як оголосила 28 грудня Національна виборча комісія після підрахунку 98 відсотків голосів, Веа лідирує з 61,5 відсотка. Чинний віце-президент Ліберії Джозеф Бокай набрав 38,5 відсотка. Остаточні результати голосування будуть оголошені 29 грудня.

Джордж Веа — нападник, який грав у Європі з кінця 1980-х по початок 2000-х. У 1995 році він був визнаний гравцем року за версією ФІФА і отримав «Золотий м'яч», який тоді присуджували лише футболістам, які грають у Європі. Він досі єдиний африканець, який отримав ці нагороди.

Джордж Веа балотувався на пост президента Ліберії у 2005 році, але в другому турі програв Еллен Джонсон-Серліф. У 2011 році він брав участь у виборах як віце-президент, але також програв.