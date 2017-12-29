В Італії з численними синцями і подряпинами знайшли тіло українки
09:04, 29 грудня 2017Світ
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Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки.
Ілюстрація / REUTERS
В Італії з численними синцями і подряпинами знайшли тіло українки - перекладачка з Києва Софія Мельник зникла минулого місяця. Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки.
Як передає ТСН, слідчі підозрюють, що він убив жінку через ревнощі, а відтак вкоротив віку і собі.
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Поліцейські припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули в урвище, а травми вона могла отримати під час падіння.
Раніше стало відомо, що в Індії в аварії загинула українка.
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