Невідомі відкрили стрілянину у церкві в Єгипті, є постраждалі

В Єгипті у церкві Мері Міна в районі Хелван, що на південь від єгипетської столиці Каїру, двоє невідомих чоловіків відкрили стрілянину.

Правоохоронці застрелили одного з бойовиків, повідомляє Ahram Online з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту. Правоохоронці оточили прилеглі території у пошуках другого стрілка.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, внаслідок стрілянини постраждало кілька осіб, однак офіційної інформації про постраждали поки немає.

Як зазначає видання, єгипетські християни, які складають 10% від всього населення країни готувалися у церкві до Нового року.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня у Москві екс-директор кондитерської фабрики відкрив стрілянину і взяв заручників. ЗМІ повідомляли про загиблих та постраждалих.