У Москві екс-директор кондитерської фабрики відкрив стрілянину і взяв заручників, є загиблий і поранені - ЗМІ

Колишній власник кондитерської фабрики "Меншовик" на південному сході Москви відкрив стрілянину в будівлі і захопив кілька людей у заручники. Про це "РИА Новости" повідомило джерело в правоохоронних органах.

В результаті одна людина загинула, ще троє поранені. Скільки всього людей утримує підозрюваний, поки невідомо.

Поліцейські оточили район і намагаються встановити з ним контакт. Поки він не відпускає поранених.

Читайте такожНа території університету в Пенсільванії сталася стрілянина, є загиблі

Чоловік пересувається по території фабрики і чинить опір при затриманні.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, за деякими даними, директор фабрики "Меншовик" у Москві вирішив розстріляти своїх відвідувачів через серйозні борги. Вранці до нього прийшли люди, які вимагали повернення старого боргу, по якому вже навіть почалася цивільна справа.

Зараз директор "Меншовика" продовжує утримувати заручників, а також відмовляється підпускати поліцію до поранених. Точна їх кількість невідома, але очевидці повідомляють про як мінімум трьох.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля продуктового магазину.