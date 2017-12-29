Макрон привітав екс-футболіста Веа із перемогою на президентських виборах в Ліберії

14:53, 29 грудня 2017
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Макрон привітав Веа з "блискучою перемогою".

Еммануель Макрон / REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон привітав колишнього футболіста Джорджа Веа з перемогою на президентських виборах в Ліберії.

«Вітаю Джорджа Веа з блискучою перемогою і народ Ліберії з вибором шляху до примирення», — написав глава Франції в твіттері.

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Веа виступав за «Парі Сен-Жермен», «Мілан», «Челсі» і «Монако», а в 1995 році став володарем «Золотого м'яча».

Раніше повідомлялося, що Веа здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Ліберії.

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Теги: #перемога Веа#Макрон привітав Веа