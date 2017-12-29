Клімкін висловив співчуття родинам загиблих в результаті трагічної пожежі у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих в результаті пожежі у Нью-Йорку.

Читайте такожВ Індії через пожежу у бізнес-центрі загинуло щонайменше 12 людей (фото)

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

"Моторошні новини про трагедію під час пожежі у Нью-Йорку. Мої співчуття тим, хто втратив рідних. Бажаю швидкого одужання постраждалим", - зазначив Клімкін.

Як йдеться у повідомленні на сайті телеканалу Fox News, щонайменше 12 осіб, у тому числі четверо дітей, загинули, коли ще четверо боролися за своє життя після виникнення великої пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку у Нью-Йорку в четвер". Уточнено, що загинули діти віком 1, 2 і 7 років. Вік ще одного загиблого хлопчика не встановлено. Вогонь гасили понад 170 пожежників.