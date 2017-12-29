Кількість загиблих унаслідок пожежі в житловому будинку Нью-Йорка зросла до 12 (фоторепортаж)

Щонайменше 12 людей загинули через пожежу в районі Бронкс у Нью-Йорку пізно ввечері 28 грудня, в тому числі одна дитина у віці 1 року. Крім того, щонайменше 4 людей зазнали тяжких травм.

Про це повідомив мер міста Білл де Блазіо в Twitter. «Це найстрашніша трагедія через пожежу, яку ми бачили в цьому місті, принаймні протягом чверті століття», – сказав де Блазіо.

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За повідомленням Reuters, пожежа спалахнула на першому поверсі багатоквартирного будинку і швидко поширилася. Що стало причиною загорання наразі невідомо.

Раніше у Південній Кореї сталася пожежа у 8-поверховому спортклубі, загинули 23 людини.