Внаслідок перестрілки в єгипетській церкві загинуло 10 осіб

Внаслідок стрілянини у єгипетській церкві сьогодні вранці загинуло щонайменше 10 осіб.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту. Видання зазначає, що серед загиблих охоронець церкви та двоє поліцейських.

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Представник церкви зазначив, що під час стрілянини у церкві загинуло 5 вірян та поліцейський. Ще двох поліцейських застрілили під час нападу на магазин у тому ж районі міста.

Як повідомляв УНІАН, одного з нападників застрелили правоохоронці, другому зловмиснику вдалося втекти.

Нагадаємо, сьогодні вранці у передмісті Каїра двоє невідомих чоловіків відкрили стрілянину у християнській церкві.