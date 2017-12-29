Внаслідок перестрілки в єгипетській церкві загинуло 10 осіб
Серед загиблих охоронець церкви та двоє поліцейських.
Внаслідок стрілянини у єгипетській церкві сьогодні вранці загинуло щонайменше 10 осіб.
Про це повідомляє The Independent з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту. Видання зазначає, що серед загиблих охоронець церкви та двоє поліцейських.
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Представник церкви зазначив, що під час стрілянини у церкві загинуло 5 вірян та поліцейський. Ще двох поліцейських застрілили під час нападу на магазин у тому ж районі міста.
Як повідомляв УНІАН, одного з нападників застрелили правоохоронці, другому зловмиснику вдалося втекти.
Нагадаємо, сьогодні вранці у передмісті Каїра двоє невідомих чоловіків відкрили стрілянину у християнській церкві.