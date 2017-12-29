Польща готує "дипломатичний наступ", щоб відмовити країни ЄС від санкцій

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що уряд планує наступні три місяці вести переговори з країнами блоку у зв'язку з початком санкційної процедури ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Polskie Radio.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір 9 січня провести розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Крім того, Ващиковський сказав, що Польща намагатиметься поговорити з різними країнами-членами ЄС.

Водночас, прем'єр Польщі заявив, що Варшава спробує пояснити своїм європейським партнерам, чому реформи системи правосуддя є необхідними.

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За словами глави секретаріату Моравецького, найімовірніше, що прем'єр здійснить дипломатичний тур по країнах ЄС.

Повідомляється, що у середу, 3 січня, він планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зазначимо, що Орбан вже заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС, спрямовані на припинення права голосу Польщі в Євросоюзі.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро вважає рішення Європейської комісії розпочати санкційну процедуру проти Польщі політичним та запевняє, що уряд продовжить здійснювати розпочату судову реформу.