Угорщина блокуватиме всі спроби ЄС ввести санкції щодо Польщі - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в п'ятницю, 22 грудня, заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі.

За словами Орбана, Угорщина бачить сильну Польщу як важливий країна для центральноєвропейського регіону в складі ЄС, повідомляє Reuters.

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Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що Польща, яка опинилася під тиском Брюсселя через свою судову реформу, критикується несправедливо і незаконно. Обран заявив, що Угорщина не піддасться на будь-які спроби ЄС розпочати санкційний процес проти Польщі.

"Ми маємо дати зрозуміти ЄС, що безглуздо навіть починати справу проти Польщі, оскільки немає ніяких шансів продовжити його, тому що Угорщина стане нездоланною перешкодою на цьому шляху", - сказав Орбан.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія ввела безпрецедентні дисциплінарні заходи відносно Польщі, мотивуючи це тим, що заплановані у країні реформи судової системи ставлять під загрозу існування правової держави і підривають спільні цінності ЄС.

Мова йде про запуск процедури щодо застосування статті 7 договору про Європейський союз, що може обернутися для Польщі позбавленням права голосу в Раді ЄС.