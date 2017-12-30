Олігархи з кола Путіна мають намір сховати гроші від нових санкцій США – ЗМІ

«Зібравши всіх олігархів навколо мегастолу в стилі Доктора Зло», Путін оголосив, що Росія випустить облігації, які дозволять їм повернути капітал схований за кордоном, надаючи їм можливість уникнути нових санкцій США.

Про це повідомив у Twitter кореспондент FT в Москві, передає «Голос Амерки»

Розміщення Росією єврооблігацій має на меті повернути гроші олігархів до Росії, щоб захистити їх від нових санкцій, пише Reuters з посиланням на неназвані джерела.

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Початковий обсяг заявок на облігації, випуск яких заплановано на наступний рік, склав 200 мільйонів доларів, пише Reuters, посилаючись на неназваних представників державного банку та Міністерства фінансів Росії. Тепер попит складає близько 3 мільярдів доларів, зазначив посадовець міністерства фінансів Росії.

Інвестиції до цих єврооблігацій, на відміну від повернення коштів на рахунки, дозволять інвесторам зберігати анонімність.

Уряд Росії наголошує на тому, що умови випуску єврооблігацій сприятимуть поверненню коштів росіян. Росіянам буде надаватись перевага при продажі, заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.

Якщо попит буде зависоким, міністерство збільшить пропозицію єврооблігацій і зменшить запланований обсяг внутрішніх запозичень, сказав Сілуанов.

Джерело в міністерстві повідомило Reuters, що робочою назвою цього випуску єврооблігацій є "Берізки", за ім’ям олігарха Григорія Берьозкіна, який, за інформацією джерела, був рушієм пропозиції з випуску спеціальних державних облігацій.

Берьозкін визнав, що він підтримує ідею введення такого спеціального боргового інструменту. "Ми підтримали цю ідею разом з Російським союзом промисловців та підприємців", - сказав він Reuters.

Скільки грошей росіяни мають за кордоном – не відомо. Відповідно до інформації Ґебріела Закмана, з Каліфорнійського університету в Берклі, росіяни мали близько 200 мільярдів фінансів в офшорах в 2014 році, що становило 10 відсотків ВВП Росії в той рік, за даними Reuters.

На початку наступного року, уряд США має скласти перелік осіб, які підпадають під санкції відповідно до прийнятого цього року закону США про розширення санкцій.