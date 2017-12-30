Хорватія відмовляється віддати Словенії частину Піранської затоки за рішенням суду ООН

Кінцевий термін виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо Піранської затоки сплив у п'ятницю, 29 грудня. Арбітраж дійшов раніше висновку, що 80 відсотків Піранської затоки мають належати Словенії, однак Хорватія не згодна виконувати це рішення. У суботу, 30 грудня, хорватські поліцейські катери супроводжували човни хорватських рибалок, щоб у разі необхідності чинити опір словенським поліцейським, які можуть затримати рибалок за перебування у водах Словенії, передає DW.

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Словенська поліція лише спостерігала за ситуацією і не втручалася, хоча починаючи з 30 грудня поліція Словенії має право штрафувати рибалок, які заходять у словенські води. Уряд Словенії заявляв, що буде втілювати рішення арбітражу і заради цього вніс низку поправок у своє законодавство. "Країна, яка не знає, де її кордони, не може бути частиною Шенгену", - заявив міністр закордонних справ Словенії Карл Ержавец тижнем раніше.

Нагадаємо, Міжнародний арбітражний суд у Гаазі 29 червня виголосив своє рішення щодо тривалої територіальної суперечки між колишніми югославськими республіками Хорватією та Словенією. Ще тоді Хорватія заявила, що відмовляється виконувати рішення арбітражу, оскільки вважає, що Піранська затока на узбережжі Адріатичного моря має бути поділена між двома країнами порівну.