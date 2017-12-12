Україна направила до суду в Гаазі інформацію про численні злочини окупантів у Криму

Прокуратура АР Крим разом з правозахисними організаціями подала до Міжнародного кримінального суду два інформаційні бюлетені про злочини російської влади на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

«Спільно з Гельсінською спілкою з прав людини, регіональним центром прав людини ми подали інформаційного листа до Міжнародного кримінального суду. І, крім того, в жовтні цього ж року нами було подано інформаційного листа до Міжнародного кримінального суду за фактом привласнення державного і приватного майна», - заявив він.

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За словами Мамедова, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, приватна власність, майно церковних громад, благодійних, загальноосвітніх та наукових установ не підлягають конфіскації.

«Це і є тяжкий злочин. Це і є військовий злочин», - підкреслив Мамедов.

Також прокурор АР Крим нагадав, що одного з інформаційних листів до МКС було направлено після початку розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення правил і звичаїв війни). За його словами, в рамках розслідування цього кримінального провадження прокуратура Криму веде слідство щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права.

Як заявив Мамедов, зараз російські органи влади скоюють такі злочини як викрадення, вбивства, тортури, примусова мобілізація в збройні сили РФ, примусові переміщення, депортація, переміщення ув'язнених з місць позбавлення волі до РФ, колонізація з числа громадян РФ.

«Актуальність і серйозність цього злочину обумовлені тим, що він тягне за собою зміни в демографічній ситуації на всьому півострові Крим, зміни в складі його населення на користь Російської Федерації та витіснення, а можливо і повне викорінення проукраїнського населення, також всього українського, що є на півострові», - сказав Мамедов.

Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, прокуратура Автономної республіки Крим має в своєму розпорядженні дані про захоплення Росією на окупованому півострові понад 4 тис. українських підприємств.

“В ході розслідування кримська прокуратура отримала відомості про захоплення на півострові більш як 4 тис. українських підприємств. Загальна оцінка збитків, завданих такими діями Державі Україна, Гільдія оцінювачів України визначає у попередній сумі більше 1 трлн грн”, - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, Україна оголосила це майно заарештованим.

“Будь-яка зміна юридичного статусу буде переслідуватися згідно з українськими, а пізніше, ймовірно, і міжнародними законами”, - наголосив він.

За інформацією генпрокурора, на сьогодні накладено арешт на майно за заявами потерпілих в розмірі 1,6 млрд грн.

Водночас, сказав Луценко, до правоохоронців звертаються і власники приватних підприємств. “Ми також отримуємо звернення і приватних власників. І зараз щодо 10 фактів порушення приватного права на майно на території Криму по семи відповідних кримінальних провадженнях ми звернулися також з інформаційним листом до Міжнародного кримінального суду”, - повідомив генпрокурор.