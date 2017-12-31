Перші країни зустрічають Новий 2018 рік (фото, відео)

Острівна держава Республіка Кірібаті, розташована в Тихому океані, вже зустріла 2018 рік. Другою стала Нова Зеландія. 2018 рік у країні настав тоді, коли в Україні було 13:00 31-го грудня.

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Наступною країною, яка зустріне Новий рік, буде Австралія. Там вже почали святкування, хоча 2018 рік настане там через кілька годин. Зокрема, Новий рік у Сіднеї відзначили видовищним салютом.

Після Австралії святкування відправиться до Азії, Європи, Африки та Америки.

Останнім у 2018-й рік увійде американський острів Самоа. Там Новий рік настане тоді, коли в Києві буде 13:00 1 січня. Примітно, що країна знаходиться лише за кілька сотень миль від Кірібаті.