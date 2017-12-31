2017 року кількість мігрантів, які намагалися дістатися Європи через Середземне море, зменшилась удвічі - ООН

2017 року кількість нелегальних мігрантів, які намагаються дістатися Європи через Середземне море, зменшилась удвічі.

Про це повідомляє Польське радіо з посилання на дані Організації Об’єднаний Націй.

За даними ООН, з початку 2017 року через Середземне море до Європи прибула 171 тис. нелегальних мігрантів, що вдвічі менше, ніж торік, і в 10 разів менше, ніж 2015 року.

Також в ООН повідомляють, що з початку року 3 тис. біженців, які намагалися потрапити морським шляхом до Європи, загинули в морі. Після закриття так званого балканського маршруту більше людей прибуває до ЄС через Італію та Іспанію й набагато менше через Грецію.

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Головним пунктом, з якого починаються нелегальні подорожі, залишається Лівія. Нещодавно європейські та африканські лідери попередили про евакуацію частини мігрантів після того, як телеканал CNN показав, як у Лівії злочинці продають біженців на ринках рабів.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що заходи ЄС щодо переміщення біженців зазнали поразки і розділили країни спільноти. Прийняти біженців відмовилися, зокрема, Угорщина та Польща. У Варшаві пояснювали це вимогами безпеки країни.