Всупереч указу Трампа трансгендери з 2018 року знову зможуть служити в армії США

Трансгендери з 1 січня 2018 року зможуть знову подавати документи про вступ на службу в збройні сили США. Як повідомили в п'ятницю, 29 грудня, в американському міністерстві оборони, адміністрація президента Дональда Трампа вирішила поки не оскаржувати у Верховному суді США постанови нижчих інстанцій, які скасували введену раніше заборону Трампа, передає DW.

Читайте такожТрамп офіційно заборонив брати трансгендерів на службу до армії США

Як пояснили в Пентагоні, в Білому домі вирішили дочекатися результатів незалежного дослідження з даного питання, яке буде проведено "в найближчі тижні". Таким чином з 1 січня особи, які мають гендерну ідентичність, властиву іншій статі, зможуть подати заяви про зарахування в ряди американських ЗС.

У червні 2016 року при адміністрації Барака Обами Пентагон ухвалив, що кваліфікованим кандидатам не може бути відмовлено у вступі на службу через розбіжності їх гендерної ідентичності зі статю, зареєстрованою при народженні. З липня 2017 року трансгендерам, які протягом не менше 18 місяців ідентифікували себе з певною статтю, дозволялося проходити службу в армії.

Президент США Дональд Трамп 25 серпня 2017 року скасував постанову Обами. При цьому доля діючих військовослужбовців-трансгендерів, число яких може досягати 15 тисяч, була залишена на розсуд Пентагону. Розпорядження Трампа пізніше оскаржив цілий ряд трансгендерів більш ніж в десяти штатах.