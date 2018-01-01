У Турині внаслідок вибуху захованої у сміттєвому баку бомби постраждали 4 людини

В результаті вибуху саморобної бомби в італійському Турині, що стався в новорічну ніч, постраждали щонайменше чотири людини, повідомляє La Stampa.

Наголошується, що вибух стався в одному з районів на околиці Турина. Бомба була захована в сміттєвому баку.

Читайте такожУ спокійній Швеції підірвали поліцейську машину

За даними видання, поранення отримали два італійця і два громадянина Марокко. Також вибуховою хвилею пошкодило чотири припаркованих автомобілі і вікна 30 житлових будинків.

Повідомляється, що під час обшуків в районі вибуху правоохоронним органам вдалося виявити ще 12 аналогічних саморобних вибухових пристроїв.

В даний час поліція встановлює особу виробника бомб.