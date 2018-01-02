У Польщі відкрили реєстр з даними педофілів

У Польщі з 1 січня офіційно відкрили реєстру з даними педофілів. Про це повідомив Мінюст Польщі.

"Право на охорону наших дітей вище анонімності злочинців. Держава несе відповідальність за захист дитини, а не педофіла. Злочинець, який ображає дітей, повинен зіткнутися з серйозними наслідками. Не лише багаторічним вироком, але і втратою анонімності", – підкреслив глава відомства Збігнєв Зебро.

За його словами, "злочинець повинен бути під постійним контролем, щоб всі знали, що він є їхнім сусідом". Відповідні зміни внесли до Кримінального кодексу країни. Зебро нагадав, що подібний реєстр працює в США.

Всього опублікували імена, фотографії та адреси проживання 768 педофілів, жертвами яких ставали діти до 15 років.

Крім відкритої частини реєстру, є ще закрита, в якій розмістили дані про 2614 осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно неповнолітніх віком від 15 до 18 років. Також в цей список потрапили розповсюджувачі дитячої порнографії. Суди відмовили у розміщенні інформації про них у відкритому доступі. Закритим реєстром зможуть користуватися поліцейські, судді, прокурори, а також керівники шкіл та літніх таборів для відпочинку дітей.