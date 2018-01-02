МЗС Пакистану викликало посла США через повідомлення Трампа в Twitter

Міністерство закордонних справ Пакистану викликало американського посла Девіда Хейла після публікації президента США Дональда Трампа в Twitter з критикою на адресу Ісламабаду. Про це повідомляє місцеве видання News International з посиланням на свої джерела.

За даними видання, послу США висловили протест у зв'язку з "необґрунтованими звинуваченнями" Трампа щодо Пакистану.

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1 січня Трамп заявив в Twitter, що фінансова допомога американського уряду Пакистану була дурістю.

"Вони забезпечують безпеку терористів, за якими ми полюємо в Афганістані, і майже нам не допомагають", – поскаржився глава Білого дому.

У серпні 2017 року Трамп підписав документ про нову стратегію щодо Афганістану. Згідно з ініціативою, в цю країну направили 4 тис. американських військовослужбовців на додаток до 8,4 тис., які перебували там для навчання і керівництва місцевими військовими.

Для врегулювання ситуації в Афганістані США мали намір залучити Індію і Пакистан. Трамп звинуватив Ісламабад в наданні притулку "агентам хаосу, насильства і терору".