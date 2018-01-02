Понад 300 жінок з кіноіндустрії США заснували рух по боротьбі з домаганнями

Понад 300 жінок, що працюють у театральній сфері і кіноіндустрії США, заснували рух Time's Up, який буде надавати підтримку жертвам насильства, сексуальних домагань і нерівності на робочих місцях. Однією з засновниць руху стала сценарист, режисер і продюсер Шонда Раймс, відома як творець телесеріалів «Анатомія пристрасті» і «Як уникнути покарання за вбивство».

Читайте такожГоллівудські актори через Вайнштейна перетворять "Золотий глобус" в "чорну" акцію протесту«Time's Up бореться з системною нерівністю і несправедливістю на роботі, які не дозволяють недопредставленим групам повністю реалізувати свій потенціал. Ми співпрацюємо з провідними активістами, які виступають за рівність і безпеку, щоб поліпшити закони, трудові угоди і корпоративну політику... а також надати жінкам і чоловікам доступ до правової системи, щоб притягнути винних до відповідальності», - повідомляється на сайті організації.

В рамках руху був створений фонд для пожертв на платформі GoFundMe. За 12 днів існування фонду було зібрано $13 млн.

Раніше редакція американського журналу Time оголосила, що «Людиною року» стали учасники руху проти сексуального насильства, що об'єдналися в інтернеті під хештегом #MeToo. Рух було запущено після того, як в США десятки актрис заявили про сексуальні домагання з боку американського продюсера Харві Вайштейна.