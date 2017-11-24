Ума Турман заявила, що теж постраждала від дій Вайнштейна

Зірка Голлівуду Ума Турман перервала мовчання і висловилася з приводу Харві Вайнштейна, який знаходиться в центрі скандалу через звинувачення в сексуальних домаганнях. Актриса зробила пост у своєму Instagram, де побажала щасливого Дня подяки "всім, окрім Вайнштейна", передає Бі-бі-сі.

"Я рада, що все відбувається повільно, ти не заслуговуєш кулі", - написала актриса, звертаючись до продюсера. Ума Турман не висловила жодних звинувачень відкрито, але дала зрозуміти, що теж має відношення до сексуального скандалу, який переживає Голлівуд.

"Я сказала нещодавно, що дуже злюся. І в мене є на те причини, #metoo, якщо ви не можете зрозуміти це по моєму погляду", - написала Турман. "Мені здається, дуже важливо дочекатися потрібного моменту, бути чесною і точною", - додала вона.

В якості фотографії для поста актриса вибрала кадр з другої частини фільму "Вбити Білла". У цій сцені її героїня Беатрікс Кідд клянеться, що почне шлях помсти.

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У жовтні Ума Турман не змогла прокоментувати історію Вайнштейна, зізнавшись в інтерв'ю, що дуже злиться, щоб говорити виважено. Вона назвала заяви інших актрис похвальними і додала: "Коли я кажу що-то в гніві, я шкодую про те, як висловилася. Так що я чекаю, коли перестану злитися. І тоді я скажу те, що має сказати".

Ума Турман і Харві Вайнштейн працювали разом на декількох картинах, включаючи "Кримінальне чтиво" і "Вбити Білла". Режисер цих фільмів Квентін Тарантіно в жовтні зізнався, що протягом багатьох років знав про його поведінку у відношенні жінок. "Я знав достатньо, щоб зробити більше, ніж я зробив", - сказав Тарантіно.

Кілька десятків актрис виступили з публічними заявами про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. Серед них - Роуз Макгоуен, Азія Ардженто, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу і інші знаменитості. Флешмоб #MeToo (#ЯТеж) почала у своєму "Твіттері" актриса Алісса Мілано, закликавши жінок відкрито розповісти про пережиті домагання.