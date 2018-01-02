Єгипет продовжив дію надзвичайного стану в країні
20:02, 02 січня 2018Світ
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Режим НС був продовжений в липні, потім другий раз - у жовтні.
Ілюстрація / REUTERS
Влада Єгипту продовжила дію режиму надзвичайного стану в країні, повідомляє Reuters.
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У країні вперше запровадили нинішній надзвичайний стан в квітні, після того, як в результаті двох вибухів в церквах загинуло 45 осіб.
Режим НС був продовжений в липні, потім другий раз-у жовтні.
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