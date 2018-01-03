На Корсиці вимагають від Франції більшої автономії

У вівторок, 2 січня, головою виконавчої ради Корсики був обраний Жиль Симеоні, один з лідерів націоналістичної коаліції "За Корсику". Симеоні як глава регіонального уряду закликав президента Франції Емманюеля Макрона незабаром почати переговори про більшу автономію для острова.

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Як передає DW.com, у своєму виступі на радіостанції France Inter Симеоні заявив, що Макрон повинен "послати сигнал відкритості" корсиканцям. За словами голови регіонального уряду, "демократичне падіння" на виборах на Корсиці показало, що жителі острова хочуть більше самостійності.

10 грудня націоналістична коаліція "За Корсику" здобула перемогу на виборах у регіональну Асамблею, набравши 56,5 відсотків голосів. Таким чином, націоналісти отримали 41 із 63 місць у регіональному парламенті. Коаліція об'єднує дві партії: "Створимо Корсику", лідером якої є Симеоні, і "Вільна Корсика", яку очолює Жан-Гі Таламоні, також виконуючий обов'язки спікера регіонального парламенту. Поки що Емманюель Макрон ніяк не висловлювався щодо майбутнього Корсики у світлі минулих виборів.

Асамблея Корсики являє собою новий адміністративний орган острова, утворений шляхом злиття двох департаментів, на які острів був розділений раніше.

Націоналістична коаліція намагається добитися для Корсики більшої автономії, однак, на відміну від Каталонії, вони не хочуть повністю відділятися від Франції - не в останню чергу із-за сильної залежності від острова державного бюджету. Крім іншого, націоналісти вимагають рівноправного визнання корсиканського мови поряд з французьким та амністію для ув'язнених, яких вони вважають політичними.