Суд Корсики залишив в силі заборону на "буркіні"

Згідно з рішенням суду міста Бастія, запроваджена на Корсиці заборона на "буркіні" є законною і обґрунтованою, зважаючи на необхідність запобігання порушень громадського порядку на острові, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, суд відхилив вимогу Французької ліги захисту прав людини визнати заборону на носіння "буркіні" незаконним.

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Заборона на носіння "буркіні" ввів мер села Сіско, яка знаходиться на Корсиці, після бійки між місцевими жителями і вихідцями з Північної Африки, що спалахнула через спроби туриста сфотографувати жінку в "буркіні".

Мер Сіско привітав рішення суду Бастії. За його словами, заборона на "буркіні" є вимушеним заходом з-за напруженої обстановки на острові.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада французького міста Канни після сталися в країні терактів заборонили відвідувати пляжі в традиційному закритому мусульманському купальнику-буркіні. На думку влади, пляжний одяг, що підкреслює релігійну приналежність, може викликати порушення громадського порядку у часи, коли Франція стала мішенню для атак терористів.

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Пізніше, мери трьох французьких міст заявили, що за прикладом Канн введуть заборону на жіночий мусульманський пляжний костюм буркіні.

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс підтримав заборону на буркіні.

Мусульмани і громадські організації, які борються з ісламофобією, виступили проти заборон, проте суд відмовився скасувати заборону на буркіні в Каннах.

Однак, згодом Державна рада Франції, що виконує функції вищого суду в адміністративних справах, скасував заборону на носіння буркіні, назвавши її серйозним і незаконним зазіханням на основні свободи, в тому числі на свободу пересування, свободу віросповідання та особисту свободу.